Kaisa Selde (34) töötab Eesti Noorsooteatris juba üheteistkümnendat aastat. Samas on ta mänginud mitmes teleseriaalis, näiteks "Kartulid ja apelsinid", teinud kaasa ka naljasaates "Suur komöödiaõhtu" ja telešõus "Maskis laulja".Kaisa leiab, et naistel on raskem nalja teha kui meestel: "Tavaliselt on nali meeste pärusmaa. Aga igal šõul võiks ikka üks naine olla, kes nalja teeb. Naine peab väga sõnu valima. Naise suust kõlab lausropendamine labaselt. Mul on küll roppusid teemasid, aga lähenen neile nii, et kõike ei ütle päris otse välja. Üks peamisi naljade teemasid on ikka suhted. Suhted on magus materjal."