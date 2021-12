KUULA | Uus hitt! nublu ja Mikael Gabriel avaldasid uue ühissingli "Vihje"

nublu võtab projekti kokku: "Kirjutasime "Vihje" samal sessioonil kui "Universum"– 2020. suvel Mikael Gabrieli juures Espoos. Väljas oli väga palav, viie-kuuekesi stuudioruumis veel palavam. Et kogu projekti keskmist temperatuuri natuke tasakaalustada, mõtlesime video Lapimaal filmida. Juhtumisi saigi meie autol kuskil Muonio ja Levi kohal aku tühjaks ja pidime korra all käima. Kõike, mis seal juhtus, võite videost näha."

Mikael Gabriel on pikka aega olnud nublu stiili austaja ja tal on hea meel, et neist on muusikat tehes head sõbrad saanud: "Lahe, et saame jätkata eelmisel aastal alanud koostööd ja kirjutada koos muusikat, mis ületab riigipiire ning on inspireeritud meie mõlema juurtest."

"Vihje" muusikavideo autor on taaskord režissöör-kunstnik-lavastaja Marta Vaarik, kes lõi ka "Universumi" muusikavideole võimsa visuaali. "Vihje" filmiti novembris Soomes, Lapimaal.

"Sellesse videosse on pandud isegi liiga palju energiat, verd ja higi," naerab režissöör Marta Vaarik. "Sellest materjalist saaks lühifilmi teha. Protsess toimus tiimi jaoks väga ekstreemsetes tingimustes, aga saime väga hästi hakkama ning tõime koju palju ilusaid ja lõbusaid kaadreid. Loo nimi on "Vihje" ning videosse on peidetud neid hulgi! Tsitaadid, kujundid ja metafoorid. Otsi ja sa leiad! Jõuludest on saanud ahne kaupmehe kapitalistlik sündmus ja mitte enam armsalt koos olemise aeg. Kui musavideotega maailma muuta saab, siis seda me tegime kindlasti!"

"Vihje" video sündis suuresti Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel. "Kuigi kultuur on midagi, mida me sageli kasutame, et põgeneda reaalsusest, millega silmitsi seisame, on see ka suurepärane viis juhtida tähelepanu teemadele, mille suhtes me väga kirglikud oleme. Näiteks nagu praegused keskkonnaprobleemid, hõlmab ka muusika kogu planeeti – meie kultuuri, keskkonda, ühiskonda – kõike, millest hoolime ja mida säilitada soovime," Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor Christer Haglund.

"Muusikutel on platvorm ja kultuuriline mõjuvõim, mis võib suurt hulka publikust inspireerida. Meil on väga hea meel selle koostöö üle, kus suurepärased artistid andsid oma hääle, et tuua fookus nii olulisele teemale, nagu meie keskkond. Arutasime nendega, mida me kõik saame olukorra parandamiseks teha, mitte selle eest põgeneda."