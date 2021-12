Näitleja Henrik Kalmet: nalja tohib teha, kui nali on heatahtlik

Koomiku Henrik Kalmeti arvates pakub naljale alust mitmesugused uudised, nende seas ka negatiivsed. Küll aga leiab Kalmet, et naljal on omad piirid ning seda tohib teha juhul, kui nali on heatahtlik. "Nalja tohib teha, kui nali on heatahtlik." Muidugi tõdes Kalmet, et kui nali täidab enda peamist ülesannet – olla naljakas – siis võib jääda problemaatiline taust, mille üle nalja heidetakse, tagaplaanile.