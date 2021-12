Mõrvatud räppari uurimine seisab paigal: tunnistajad ei taha koostööd teha

Praegu peab politsei keskenduma turvakaamerate- ja telefonide salvestustele. Drakeo tapeti 18. detsembril Los Angeleses toimunud Once Upon A Time festivali ajal, kui teda kaela pussitati, vahendas TMZ.

Politsei allikate sõnul on nad püüdnud suhelda ka intsidenti pealt näinud või seal juures olnud inimestega, aga keegi ei taha uurijatega suhelda. See teeb mõrvari leidmise raskeks kui mitte võimatuks.

Ühe võimaliku lahendusena uurib politsei, kas Drakeo tapmine on kuidagi seotud Slim 400 tapmisega. Mõlemad räpparid kuulusid rivaalidest jõukudesse ning kuna kahe jõugu vahel on pinged, siis on vägagi võimalik, et Drakeo tapeti kättemaksuks Slimi surma eest.