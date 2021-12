Wateva ja Trad.Attack sõidavad üheskoos uude aastasse!

“Täitsa ausalt öeldes viis meid WATEVAga kokku endine Eesti Laulu peaprodutsent Mart Normet”, kirjeldab koostöö algust bändi kitarrist Jalmar Vabarna. “WATEVA tume ja tõsine joon on äge ja me ei pidanud remiksi kuulates pettuma, see kõik on seal olemas”, lisab Vabarna.