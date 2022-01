Suri legendaarne näitleja Betty White

Kahjuks lahkus meie hulgast legendaarne näitleja kõigest mõned nädalad enne olulist 100. sünnipäeva. White olevat surnud reede hommikul omaenda kodus Californias täna, 31. detsembri hommikul. Los Angelese häirekeskuse kõneisik tõdes, et nad said kõne kell 9.33.

Hiljutises intervjuus väljaandele People tõdes White järgmist: "Ma olen nii õnnelik, et olen nii hea tervise juures ning tunnen end selles vanuses nii hästi." Ta lisas, et on sündinud silmipimestava ja hullumeelse optimistina, mille ta tõenäoliselt päris oma emalt. "Ma näen kõiges koguaeg positiivsust," lisas ta.