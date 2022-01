George Floydi mõrva eest vangi mõistetud endise politseiniku karm elu vanglas: pesemine, söömine ja magamine kõik ühes kongis

Derek Chauvin on viimased kaheksa kuud veetnud administratiivses kontrollüksuses, mis on Minnesota vangla piiratud eluasemega sektor. Teda jälgivad pidevalt turvakaamerad ja valvurid käivad teda iga poole tunni tagant kontrollimas, vahendas TMZ.

Vangla esindaja sõnas, et Chauvin on jätkuvalt isolatsioonis, ilma töötamis- ega haridusvõimalustega ning ei puutu teiste vangidega kokku. Ta käib pesemas, tualetis ning sööb ja magab samas kongis. Chauvin saab tund aega päevas kongist väljas veeta, et soovi korral trenni teha.