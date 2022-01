VIDEO | Iga naise õudusunenägu: Miley Cyruse pluus purunes otse-eetris ja paljastas nii mõndagi

29-aastane Cyrus oli just esitamas oma kunagist hittlugu "Party in the USA", kui tema hõbedaselt läikiv napp topp seljast ära vajus. Lauljatar püüdis pluusi kätega kinni ja üritas varjata oma privaatseid kehaosi. Staar kõndis koheselt lava taha ning tema taustalauljad ja bänd üritasid laulu lõpuni esitada. Cyrus ilmus Miamis lavale tagasi suure punase pintsakuga.