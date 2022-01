Kadri Simson tunnistab: et kaugsuhe sujuvalt toimiks, selle kohta mul head retsepti anda ei ole...

“Kuidas elupartneriga eri riikides elamine-töötamine niimoodi sättida, et kaugsuhe sujuvalt toimiks, selle kohta mul head retsepti anda ei ole. Kaugsuhte hoidmine ongi keeruline, distants on alati keeruline. Distants õpetab ka seda, et kui üksi ära oled, siis sinu turvavõrgustik laguneb. Ma ju kunagi ei plaaninud nii, et lähen ära Brüsselisse üksindusse. Kui leidsin elamise, ega ma siis ka arvanud, et olen seal kogu aeg üksi. Aga siis tuli koroona ja ma olingi äkki kogu aeg üksinda. Eks alguses arvasin, et mul hakkab palju külalisi käima, võtsin isegi külalistetoaga korteri... Vähemalt saame Põhja-Euroopa naistega potirooga teha ja olukorra üle nalja heita.”