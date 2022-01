FOTOD | Ootamatult tagasihoidlik pulm: Halle Berry abiellus väga ebahollywoodilikul moel

55-aastane Berry ja 51-aastane Hunt otsustasid oma liidu ametlikuks teha ilma külalisteta ning abiellusid puhkusereisi ajal vaid kahekesi. "Nii... Nüüd on see ametlik!" rõõmustab näitlejatar sotsiaalmeedias. Fotolt on näha, et paar otsustas kanda ka tagasihoidlikke riideid ning olid tseremoonia ajal paljajalu.