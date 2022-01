Bebe Rexha pisaraterohke ülestunnistus: ma pole kunagi nii paks olnud kui praegu

FOTO: Vida Press

Pühadeperioodil lasevad inimesed ikka natuke lõdvaks ja naudivad piduroogi kahe suu poolega. Hitimeister Bebe Rexha tunnistas TikToki postitatud kurvas videos, et tema jaoks on hetkel väga raske aeg, sest ta mõistis, et on pühadega juurde võtnud.