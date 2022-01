FOTO: Vida Press

Briti kuningakoja suurimaks murelapseks on endiselt prints Andrew, kelle seotus Jeffrey Epsteini ja Ghislaine Maxwelliga ning kohtulahing Virginia Giuffrega on pannud palee mõtlema juba sellele, et mis peaks saama siis, kui kuninganna poeg peaks kohtus seksuaalkuriteos süüdi jääma.