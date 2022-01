VIDEO | Uskumatult andekas poiss! Maksim Galkin tõi lavale oma poja

Estraadidiiva rääkis telenakalil NTV näidatavas dokumentaalsarjas, et lastele oli neil mitmeid nimevariante: esmalt kaalusid nad nimesid Ivan ja Maria, siis Igorit ja Monat. Lõpuks said kaksikud ristitud Harryks ja Lizaks. Kusjuures poisi nimi sai pandud Harry Potteri auks: "Kui ma Maksimiga tutvusin, siis meenutas ta mulle väga Harry Potterit! Mul on üldse elus palju Harry-nimelisi tuttavaid olnud, kes on olnud suurepärased inimesed."