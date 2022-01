LIIGUTAV VIDEO | Grete Paia vanaema ja vanaisa tähistasid kuldpulma: armastus võidab alati!

"Kuid mis värvi on armastus, kes seda teab… Tundub, et mu mamma ja papa vist teavad, sest 50 aastat abielu ette näidata on klass omaette," kirjutas Paia.

"Muidugi ei ole nende teekond ainult lust ja lillepidu olnud, vaid sel ühisel teel on valatud ka pisaraid, on olnud kaotusi ja võite, nuttu ja naeru, pettumust ja andeks andmist. Kuid mis peamine, alati on leitud probleemidele ja muredele ühiselt lahendus. On vaeva nähtud ühise eesmärgi nimel ning osatud hinnata ja hoida seda, mis tegelikult elus oluline on. Armastus võidab alati."

Grete on siiralt tänulik, et elu talle just niisuguse mamma-papa on kinkinud. "Väärtused ja eeskuju, mille vanavanemad mulle eluteele kaasa on andnud, on hindamatu. Mu kõige kallimad! Aitäh, et mul siiani olemas olete!"