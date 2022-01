Isegi oma viimastel päevadel teadis White, et ta on väga armastatud oma fännide poolt. Vestluses People'iga tõdeb agent Witjas, et Betty hindas väga seda headust, mida ta üle maailma inimestelt sai. "Ma ütlesin talle seda sageli. Isegi, kui ta enam aktiivselt näitlemisega ei tegelenud, ütlesin ma talle: "Betty, seal on miljonid inimesed, kes siiani küsivad sinu järele. Sa saad nii palju fännikirju ja pakkumisi."

