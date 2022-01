Kuninglike laste kurb reaalsus: selgus põhjus, miks George'il ja Charlotte'il ei tohi olla parimat sõpra

Siiski pole tegemist kuningliku perekonna poolt kehtestatud reegliga, vaid seda dikteerib hoopis kõrge õppemaksuga kool ise. Nimelt on tegemist vägagi uuendusmeelse õppeasutusega, kus ükski laps ei tohi tunda ennast kõrvalejäetuna. Seetõttu on õpilastel keelatud ka omada ühte kindlat parimat sõpra, vaid läbi tuleb saada kõigiga võrdselt.

"Antud koolis on reegel, et kui sa korraldad näiteks sünnipäevapeo, siis sa pead kutsuma kõik klassikaaslased," paljastas saate "Loose Women" üks paneliste ja kuninglik ekspert Jane Moore.

"Kõikjal koolis on üleval sildid, et teistega tuleb olla lahke. Seetõttu ei taha nad, et lastel oleksid kindlad sõbrad," lisas ta.