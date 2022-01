FOTO | Kroonitud järeltulijad ja sohilapsed: prints Alberti võsukesed poseerisid esimest korda koos

63-aastane Albert on avalikkusele teadaolevalt ametlikult nelja lapse isa. Tema noorimad järeltulijad, prints Jacques ja printsess Gabriella, sündisid pärast abiellumist ning kuigi printsess on oma kaksikvennast mõned minutid vanem, siis troonipärijaks on seaduse järgi ikkagi prints.

Kuid kaksikutel on veel üks poolõde ja üks poolvend. Lühikest aega kestnud armuromaanist ettekandja Tamara Rotologa 1992. aastal tütar Jazmin Grace, kelles on praeguseks saanud näitlejatar ja ta elab USAs. Alles 2006. aastal tegi prints DNA testi, mis kinnitas, et tegemist on tema tütrega. Jazmin kohtus Albertiga esimest korda, kui ta oli 11-aastane.

Isa ja tütre suhe on viimasel ajal paranenud ning Albert on pakkunud talle võimalust, et Jazmin võiks elada ka Monacos. Ta on finantseerinud ka tütre õpinguid.

2003. aastal sündis Albertile poeg Alexandre Grimaldi-Coste. Tema Togost pärit stjuardessist emal oli printsiga lühikest aega kestnud armusuhe ning laps eostati naise 31. sünnipäevapeo käigus. Nii, kui Albert oli teinud kindlaks, et tegemist on tema lapsega, on ta teda rahaliselt toetanud ning ta elab osaliselt Monaco vürstipalees.

Tundub, et printsi neli last saavad omavahel väga hästi läbi ning seda kinnitas ka fakt, et just Jazmin postitas aastavahetuse paiku oma Instagrami kontole foto, kus kõik ametlikud järeltulijad koos poseerivad.