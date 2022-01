Inese ja ta ettevõtjast elukaaslase Mart Vipsi (39) poeg Gustav on aastane. Üsna suur poiss juba, ja seetõttu on Ines ka rohkem avatud tööpakkumistele. "Eks ikka tasa ja targu, aga praegusel keerulisel ajal pigem võtan ikka kõik pakkumised vastu. Peab olema avatud ja võtma vastu, mida pakutakse – samas jäädes muidugi oma liistude juurde. Pealegi on see hea rutiinist välja tulemiseks, mis mul viimased aasta aega on olnud," räägib Ines.