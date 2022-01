Kethi Uibomägi aastavahetuse telesaate arvustustest: võiks mitte nokkida ja inimesi kriitikarahega üle valada

„Arvan, et saateid ei peagi alati nii kriitilise pilguga vaatama. Meil on Eestis kolm kanalit, mille vahel saame valida. Võiks leida rohkem positiivseid külgi, seda, mis meeldis, mitte nokkida ja inimesi kriitikarahega üle valada. See on minu meelest oluline,“ räägib Kethi.