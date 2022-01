VIDEO | Ninanips kriitikutele? Maribel Vääna avaldas esimese singli, mis kõlab maailmatasemel

Ka vahetult enne superfinaali ukse taha jäämist saabus Maribeli aadressil palju kriitikat. "Mina Maribeli fenomenist aru ei saa. No ei ole hea," nuputas üks televaataja pärast lauljatari tookordset esimest esitust. "Millal inimesed aru saavad, et ta ei oska laulda? Ta on piltilus naisterahvas, aga superstaar? Kindlasti mitte. Kuidas kohtunikud sellest aru ei saa?" mõtiskleb ka teine saate jälgija.