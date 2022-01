Tõnis Niinemets ETV verivärskes sugulaste otsimise saates osalemisest: sa küll loodad, et välja ei tule midagi ebameeldivat, aga kunagi ei tea

„Tegelikult tekkis juba esimesel võttepäeval teatud elevus ja ärevus. Sa küll loodad, et välja ei tule midagi ebameeldivat, aga kunagi ei tea. Kui aga saatejuht hakkas mulle esitama teatriga seotud suunavaid küsimusi, kus tulid mängu Ervin Abel ja Sulev Nõmmik, hakkasin mõtlema, et miks me nendel teemadel räägime. Mulle on küll paljud inimesed öelnud, et ma meenutan Abelit, aga see on pigem kui tore kompliment,“ räägib Tõnis.