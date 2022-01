FOTO | Palju õnne! Üllar Saaremäe kihlus kostüümikunstnikust kallimaga

Kostüümikunstik Ketlin Kütt lisas oma Instagrami pildi, kus tal on suus kihlasõrmus. Juurde on Kütt kirjutanud "Yes, year" ("jah, aasta" – toim). Taolise postitusega viitab ta tõsiasjale, et tema ja Üllar on kihlunud.

2019. aastal kirjutas Kroonika artiklis "Kaunid kaadrid kodust ja perest! Üllar Saaremäe peidetud pelgupaik: poleks uskunud, et maja selliselt elama hakkab" , et kui kostüümikunstnik Ketlin Kütt (40) ja toonane Rakvere Teatri kunstiline juht Üllar Saaremäe (52) sarja "Viimane võmm" võtteplatsil teineteisele silma jäid, ei hakanud nad kohe ühiseid plaane tegema. Üllar oli abielus ja Ketlin kasvatas üksinda teismelist poega. Ent nad armusid ja ka pisipere ei lasknud end kaua oodata.

Üllaril ja Ketlinil on kaksikud ning omal ajal jahmatas see uudis ka nende lähedasi. Uudisest Üllarile teadaandmist meenutas Ketlin toona järgnevalt: "Olime hilinemas õhtusöögile, kui Üllar mulle autoga järele tuli. Lülitasin telefonis kaamera käima, et filmida tema reaktsiooni. Päeval olin saanud arsti juures ultraheliuuringu pildi kahe musta täpikesega. Üllar vakatas. Olime kaksikute-uudisest nagu soolasambad, õõtsusime õhtusöögile, millest ma ei mäleta mitte midagi. Suhtusin lapseootusse üsna rahulikult, aga kui ultraheli näitas, et tulemas on kaksikud, ületas see arusaamise piiri."