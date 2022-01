KROONIKA PODCAST | Skandaalid, mis ei unune ehk Triin Tuula ja Priit Piilmanni suhtedraama kummitab tänaseni. Millist meedianõu annab Ingrid Veidenberg?

Kroonika podcastis on sel korral külas peatoimetaja Ingrid Veidenberg ja veebijuht Risto Veskioja. Kuulutame saates välja selle aasta parima meediaga suhtleja ja jagame samuti nõu, kuidas ajakirjandusega lävida ka ajal, kui kõik pole nii roosiline.

Kas teadsid, et Kroonika lugejaid huvitab kõige enam produtsent Tuuli Roosma ja tema elukaaslase Arbo Tammiksaare suhteseis? Miks just see paar lugejaid kõige enam kõnetab? Kuidas kerkis üheks loetuimaks skandaaliks suunamudija Andrei Zevakini juures toimunud pidu, mida tõsisel koroonaajal väisasid teised noored kuulsused?