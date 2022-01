Kohus tühistas Nirvana suhtes esitatud lapspornograafia hagi

Spencer Elden andis bändi eelmisel aastal kohtusse, süüdistades neid seksuaalses ekspluateerimises ning lisades, et albumi kaas võrdub lapse seksuaalse ahistamisega, vahendas BBC.

Praegu 30-aastane Spencer sõnas, et pildi tõttu on ta saanud emotsionaalselt palju kannatada, see on vähendanud tema töövõimalusi ning võtnud ära elurõõmu.

Nirvana andis eelmisel kuul siis avalduse hagi tühistada, kuna sellel polnud alust. "Eldeni väide, nagu oleks "Nevermindi" kaas lapspornograafia, ei ole tõsiseltvõetav," sõnas bändi advokaat. "Tema teooria kohaselt tähendaks see, et kõik, kes omavad plaadi koopiat, on süüdi lapsporno omamises."

Nad märkisid ka, et Elden oli kuni viimase ajani nautinud "Nirvana beebiks" olemist. "Ta on raha eest mitmel korral pildi taaslavastanud; tal on albumi nimi tätoveeritud oma rinnale; ta on osalenud jutusaadetes kandes end parodeerivat alasti kostüümi; ta müüb eBays autogrammidega albumeid ning ta on kasutanud seda seost, et naisi sebida." Kõigele lisaks, isegi, kui Eldeni hagiks oleks alust, siis aegus võimalik rikkumine 2011. aastal.

Küll aga on Eldeni advokaadid öelnud, et rikkumine ei aegu enne, kui albumit müüakse samal kujul edasi.

Eldeni advokaatidel oli kuni 30. detsembrini vastata Nirvana avaldusele hagi tühistada, aga nad ei teinud seda. Seega tühistas kohtunik Fernando M. Olguin hagi, jättes aga võimaluse 13. jaanuarini uus hagi esitada, aga selles peavad olema tehtud vastavad muudatused.