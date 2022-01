Betty White'i auks nimetatakse näitlejanna kodulinnas temanimeline päev

Oak Parki küla president Vicki Scaman sõnas, et kuigi White kolis juba beebina koos perega Californiasse, siis rääkis ta külakesest terve elu jooksul hästi. Ta külastas Oak Parki mitmel korral, et suhelda veel seal elanud sugulastega.

Pärast Betty White'i surma on sealsed kohalikud avaldanud soovi näitlejannat kuidagi meeles pidada ja nüüd tundub, et see ka juhtub. Mõned päevad enne White'i sünnipäeva loeb kogukonna president Vicki Scaman ette Betty White'i päeva avalduse, luues sellega legendaarse näitleja järgi oma päeva.