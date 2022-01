Koit Toome avaldas, millest ta elukaaslasega esmakohtumisel rääkis: ma ei olnud sellist asja varem kohanud

Motosport ei ole võõras ka Koidu elukaaslasele Kaia Triisale, sest naine on ju pärit krossiperekonnast. Koit meenutab, et Kaiaga lähemalt tuttavaks saamisel mängis ka motosport oma osa. „Olime tuttavate juures peol ja Kaia oli seal ühe teise noormehega, aga me jäime ühel hetkel rõdu peale lobisema ja ma imestasin, et mis asi see on – keegi tütarlaps räägib minuga motospordist ja on täiesti kursis kõikide asjadega! Ma ei olnud sellist asja varem kogenud, nii et leidsime kohe ühise teema, rääkisime seal pikalt ja laialt nii krossist kui vormelist,” lausub Koit.