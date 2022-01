"50 halli varjundi" täht Jamie Dornan pole kümne kuu eest surnud isa ikka maha matnud

39-aastane näitleja tunnistas The Telegraphile antud intervjuus, et tal oli raske vastu võtta kiitust oma hiljutiste projektide "Belfast" ja "The Tourist" eest, sest isa surm mõjus talle laastavalt. "Mingis mõttes on kummaline lõpetada aasta positiivselt, sest see on olnud raskeim aasta minu elus," tunnistas Dornan.