Ott Kiivikas vanaisaks olemisest: see tunne hakkab alles kohale jõudma

“See on ikka vägev tunne, mis alles hakkab kohale jõudma,” tunnistas Ott Sky Plus eetris, et vanaisaks saamine on uhke, kuid veel tundmatu tunne. Raadio Sky Plus saatejuht Alari Kivisaar uuris musklimehelt, mitu nädalat järjest suudaks ta oma pere noorimat kätel hoida?

Seepeale puhkes Ott naerma ning tõdes, et see aeg ei ole sugugi nii pikk, sest pisikese ilmaime hoidmine nõuab palju enamat kui vaid jõudu. “Alguses on ju ikkagi selline tunne nagu pannakse sulle selline portselanist nukk kätte. Tundub, et teed katki. Oled sundasendis ja ei julge lihtsalt,” naerab ta.

Samu emotsioone jagas kulturist ja eratreener ka oma sotsiaalmeedias. "Need jõulud on minu jaoks väga erilised olnud. Pole küll enam uudis, kuid vanaisa staatus on mind tabanud ja pean tunnistama, et see on üks väga vahva kogemus. Õigupoolest see alles algab, kuid juba esimesed emotsioonid on kirjeldamatud," kirjeldas Kiivikas.

"Soovin esimese hooga tütrele Amanile ja tema mehele Siimule armastust ning kannatust pojakese kasvatamisel! Loomulikult suured õnnesoovid kõigile uutele sugulastele ja muidugi ilusaid Pühi Teile kõikidele!" jagas kulturist ja treener õnnesoove.