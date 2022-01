Rootsi kuningas ja kuninganna nakatusid koroonaviirusesse: paar viibib isolatsioonis

Kolmekordselt vaktsineeritud kuninglikul paaril on praegu kerged sümptomid. Kuningapere pressiesindaja Margareta Thorgren sõnas, et nad on hakanud uurima, kellega paar on viimasel ajal kokku puutunud, et allikas või teised võimalikud nakatunud välja selgitada, kirjutas Expressen.