Veerand sajandi järel leiti varastatud James Bondi legendaarne Aston Martin

Aston Martinil on James Bondi kõrval väga tähtis roll. Seda automarki kasutati esmakordselt 1964. aasta "Goldfinger" võtetel ning versioone sellest legendaarsest sportautost on kasutatud kõikide järgnevate Bondi-filmide juures, v.a need, mille peaosas oli Roger Moore, vahendas Screen Rant.

Yahoos avaldatud raportis väidetakse, et auto on leitud. Anonüümseks jäänud indiviid kinnitas auto päritolu selle seerianumbri järgi. Auto asukohta ei avaldatud, kuid öeldi, et see on erakätes kuskil Lähis-Idas. Lisaks mainiti, et Dubai, Kuveit, Bahrein ja Saudi Araabia on ühed võimalikud asukohad.