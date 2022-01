Eurovisioni fännid reastasid oma lemmiklaulud läbi aegade: üks üllatav Eesti pala jõudis esikolmekümnesse

Iga aasta on kõige suuremaks küsimuseks see, et millise koha hõivab just sel aastal Eurovisioni võitnud laul. Kuna 2021. aastal pani võistluse kinni Itaalia bänd Måneskin, kellest on saanud üks populaarsemaid Eurovisioni võitjaid läbi aegade, siis arvati, et just nendel on parim šanss tõugata Loreen troonilt.