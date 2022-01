Betty White tegi mõned päevad enne surma veel tööd: ta oli nii põnevil!

Steven Boettcher, kes on antud filmi produtsent ja režissöör, paljastas, et staar oli heas tujus. "Ta oli imeline, naljakas, ta oli täpselt see armas Betty White, keda me teame ja armastame. Sa vaatad teda ja sa lihtsalt hakkad teda armastama. Ta oli lihtsalt imeline," meenutab Boettcher nende viimast kohtumist.

"Ja see oli täiesti tema idee see tervitus teha. See ei olnud meie idee ning seetõttu on see kõik veelgi imelisem," arvab ta. "Ta oli nii põnevil ka veel sellest, et ta saab end riietada ja üles lüüa."