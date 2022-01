FOTOD | Üritab Kimist üle saada? Kanye West käis kohtingutel kahe kuulsa naisega

Samal õhtul käis ta kohtingul 32-aastase näitlejatari Julia Foxiga. Tänu filmile "Uncut Gems", kus mängis ka Adam Sandler , tuntuks saanud naine oli Kanye kaaslaseks teisipäeval. Selleks hetkeks oli uus kuum paar jõudnud lennata Miamist New Yorki ning räppar ja näitlejatar nautisid koos etendust Broadwayl ning hiljem õhtustasid nad kuulsas restoranis Carbone. Tegemist on ka Kanye laste ema Kim Kardashiani lemmiksöögikohaga idarannikul.

Fox on siiani abielus eralennuki piloodi Peter Artemieviga ning neil on ühine poeg Valentino, kes tähistab veebruaris oma esimest sünnipäeva. Detsembris teatas näitlejatar Instagrami vahendusel, et Artemiev on nende juurest lahkunud ning ei toeta neid rahaliselt. Naine vihjas sellele, et mehel on tekkinud probleeme alkoholi ja narkootikumidega.