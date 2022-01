KURIOOSUM | Briti väljaanne peab Meghan Markle´ile privaatsuse rikkumuse eest maksma kõigest ühe naela

Foto: Scanpix

Sussexi hertsoginna otsustas hiljuti kohtusse kaevata väljaande Mail on Sunday omaniku Associated Newspapers Limitedi viie artikli eest, kus oli avaldatud isiklikke ja privaatseid detaile kirjast tema isale Thomas Markle´ile. Nüüd aga selgub, et Meghan Markle saab kahjutasuks kõigest ühe naela suuruse kahjuraha, vahendab Mirror.