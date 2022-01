foto: Marek Metslaid

Mihkel Kallaste on Kehtnast pärit noor näitleja, kes on mänginud mitmes Eesti seriaalis nagu "Kättemaksukontor", "Vabad mehed" ja äsja esilinastunud "Süü". Samuti lõi näitleja aastal 2014 koos oma kursusekaaslastega teatri "Must kast".