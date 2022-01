KLÕPS | Rannamaja-Ada peab ajaga võitlemisel jälle juukseid värvima

Kui vaadata Ada Instagrami, siis tal on olnud kõikvõimalikud juuksevärvid ja soengu, mida võib ette kujutada. Nüüd juba pikalt punakaspruuni peaga olnud 26-aastane Ada, aga peab taas käe värvipoti poole suunama, sest ta on halliks minemas. Seda vähemalt tõendavad kaks halli juuksekarva, mille ta leidis.

Peale selle, et ta ei soovi ise oma halle juukseid näha, siis ta ei taha nendele ka mõelda. Selleks on ta valmis juuksed taas blondiks värvima, et aja vastu veel pikemalt võistelda.