Mis saab edasi? Austraalia näitleja murdis basseini hüpates kaela

Ta ütles oma Instagrami jälgijatele, et peab järgmised neli kuud kandma kaelatuge, kuni ta terveneb, vahendas BBC. Modell ja laulja, kes on muusiku Cody Simpsoni õde, postitas Queenslandi haiglast ka pildi.

Ta ütles, et tema jaoks ei ole 2022. aasta hästi alanud, kuna ka tema COVID-19 test osutus positiivseks. Alli kirjutas Instagrami, et ta hüppas pea ees madalasse basseini ja lõi pea vastu põhja ära.

"Mul on äärmiselt vedanud, et olen elus ning et kõik mu jäsemed ei ole halvatud, sest mõra läks napilt selgroost mööda," lisas ta. "Neli kuud on vaid piisk ookeanis, kui võrrelda seda minu ülejäänud eluga. Ärge kunagi hüpake millessegi, mille sügavust te ei tea," lõpetas ta postituse oma 1,2 miljoni jälgija jaoks.