Vaido Neigaus suhtest mehega: enamik mõtleb, et issand kui rõve, kaks nokut vastakuti! Aga siin on palju enamat

Ühtlasi soovib Vaido olla eeskujuks neile, kes ise teemast rääkida ei julge. "Nii mõnelgi inimesel on asjast väärarusaam. Enamik mõtleb, et issand kui rõve, kaks nokut vastakuti. Aga siin on palju enamat. See on suhe, kus on armastus ja kõik muu, mis teeb meid õnnelikuks," tunnistas Vaido Neigaus.