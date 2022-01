Helen Mirren sai uue filmirolli eest kriitikat: ta ei ole juut

Dame Helen Mirren, kes ei ole juut, värvati mängima Iisraeli esimest naispeaministrit uues filmis "Golda". Maureen, kes aga on juut, arvab, et see roll oleks pidanud minema juuditarile, kirjutas BBC.

"Tegelaskuju juudi pärituolu on rolli juures väga oluline," ütles dame Maureen Lipman selle nädala alguses. "Ma olen kindel, et Helen Mirren on selles rollis võrratu, aga Sir Ben Kingsleyl ei lubata kunagi Nelson Mandelat mängida. See ei tuleks kõne allagi," lisas ta.

1969. aastal sai armastatud poliitikust Iisraeli esimene peaminister. Tema elu on mitmel korral kajastatud nii suurel kui väikesel ekraanil. Barbara Streisandi miniseriaal "Lioness", kus Golda Meiri mängib Shira Haas, on praegu samuti töös.

Kui sotsiaalmeedias jagati esimest pilti Mirrenist Golda Meiri rollis, ütles näitlejanna, et on suur väljakutse kujutada teda tema elu kõige raskemal perioodil.

Dame Helen on ka varem juutidest tegelaskujusid mänginud, nt Mossadi agenti 2010. aasta filmis "The Debt" ning juudist põgenikku Maria Altmanni 2015. aasta filmis "Woman In Gold".

Dame Maureenil on endal aga Golda Meiriga lähedane kokkupuude, kui mängis tema ema Roman Polanski 2002. aasta filmis "The Pianist".