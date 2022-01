Gal Gadot pandeemia alguses tehtud piinlikust videost: see oli liiga ennatlik

36-aastane Gal Gadot laulis koos teiste Hollywoodi tähtedega, kelle hulka kuulusid Jamie Dornan, Kristen Wiig ja Will Ferrel, rea John Lennoni 1971. aasta laulust "Imagine". Kuid kohe pärast avaldamist hakati seda sotsiaalmeedias pilama, vahendas BBC.

Gadot ütles InStyle ajakirjale antud intervjuus, et tema kavatsused olid head, aga alati kõik plaanitu ei õnnestu. Fännid ütlesid, et video on väga mööda ning piinlik.

Ajal, kui inimesed püüdsid mõista, mida globaalne pandeemia endaga kaasa toob ja mida see nende tuleviku jaoks tähendab, tundus paljudele kuulsate ja rikaste laulmine oma häärberitest natuke nõme.

"Wonder Womani" näitleja sõnas nüüd tagantjärele tarkusena, et video sai natuke ennatlikult tehtud. Ta sõnas intervjuus, et võttis esimesena ühendust Kristen Wiigiga ja rääkis talle oma plaanist. Sel ajal levis viirus aktiivselt Euroopas ja Iisraelis, kuid ei olnud veel USAs tõsiseks probleemiks muutunud.

"Nägin, kuhu kõik suundumas on. Aga video oli ennatlik. Ei olnud õige aeg ning see ei olnud õige tegu. See oli halvamaiguline," sõnas näitlejanna.

"Kõik kavatsused olid head, aga alati see ei õnnestu. Tahtsin kogu sellel asjal tuule purjetest võtta ning laulmine oli hea võimalus seda teha," lisas Gadot.

Videos tegid veel kaasa ka Amy Adams, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Chris O'Dowd, Sia ja Cara Delevingne. Pärast seda, kui Gadot video 2020. aasta märtsis avaldas, on seda vaadatud enam kui kümme miljonit korda.

Taskuhäälingujuht Joe Rogan nimetas kõiki videos olnud staare idiootideks, et nad salvestavad video ajal, kui paljude vanaemad surevad. Iiri näitleja Jamie Dornan aga astus Gal Gadoti kaitseks välja, öeldes, et tema kavatsused olid head.