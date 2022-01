Suri armastatud näitleja Maria Klenskaja

Ta lõpetas TRK Lavakunstikateedri 1974. aastal (VI lend). Aastatel 1968–1970 töötas Klenskaja Noorsooteatris rekvisiitori ja grimeerijana. 1974–1987. aastal oli ta Eesti Draamateatri näitleja, 1988–1989. aastal Vanalinnastuudio näitleja. Alates 1989. aastast on ta Eesti Draamateatri näitleja.

Maria Klenskaja elukaaslane oli üle 30 aasta Aarne Üksküla . Koos on nad täisealiseks kasvatanud ühise tütre Mari-Leen Üksküla-Eomoisi, kellel on poeg Jens-Patrik Rand ja tütar Maria Eomois.

"Loomingulises tippvormis näitlejanna lahkumine on täna väga kurb uudis kogu Eestile, kõigile, kes me armastame teatrit ja hindame filmikunsti. Peale selle, särava ja rõõmsa lugude jutustajana jääb Maria Klenskaja meile mällu ka teatrimälu hoidjana. Ta oli eelkäijate kui isiksuste ja nende loomingulise pärandi tutvustaja. Me oleme selle eest tänulikud."