VÕRDLE | Mis on saanud hipilikust lillelapsest? Lauljatar Joss Stone on läbinud suure muutuse

Stone üllatas oma uue välimusega televaatajaid, kui ta astus Briti telesaates "Lorraine" üles külaliskokana. Sotsiaalmeediasse tehti mitmeid postitusi, kus inimesed tunnistasid, et nad ei tundnud lauljatari enam ära. Siiski avaldasid mõned Twitteri kasutajad pahameelt selle üle, et lõbusalt kokanud Stone ei suutnud eriti vakka olla ning pidi pidevalt viisijupi üles võtma.

Stone sai kuulsaks 2003. aastal, kui tema album "The Soul Sessions" vallutas edetabeleid ümber maailma. Ta on elanud võrdlemisi privaatset eraelu, kuid 2020. aasta septembris teatas ta, et ootab oma peigmehe Cody DaLuziga oma esimest last. Tütar Violet Melissa sündis eelmise aasta jaanuaris.