"Eestimaa uhkuse" žürii esimees Ivo Linna heategijatest: emotsioonid on võimsad!

"Emotsioonid on võimsad - nagu igal aastal! Kõige suurem rõõm on aga seepärast, et meil on Eestis väga palju inimesi, kelle üle heameelt tunda ja kelle järgi joonduda - see on uhke tunne!" märkis Ivo Linna. Linna sõnul tegi tänavune "Eestimaa uhkuse" žürii tööd suuremate erimeelsusteta: "Olen žüriile väga tänulik, otsused sündisid päris üksmeelselt," selgitas ta.

Fenix Casino turundusjuht Marje Braunbrück tunneb samuti rahva saadetud lugude üle rõõmu, sest need tõestavad, et headus pole kuhugi kadunud. "Heategijate lood motiveerivad meid kõiki, väikesed ja suuri, üksteist aitama. Eriti just tänases maailmas on positiivsetel sõnumitel ülioluline roll ning märkamine ja aitamine on väga tähtsal kohal," ütles ta, lisades, et täna žürii ette jõudnud lugude kangelased on alati valmis olema toeks, sütitades oma sooja südame ja positiivsete tegudega ka kõiki teisi.