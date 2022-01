"Ma tapan su!" Piers Morganile ja tema pojale tapmisähvardustes kahtlustatav internetitroll vahistati

Viimasel ajal on Suurbritannia kaks suurimat politseiüksust uurinud tapmisähvardustega sõnumeid, mida on saadetud nii telestaarile kui ka tema vanimale pojale Spencerile.

Eile tõdes Piers taolise käitumise valguses järgmist: "Inimesed mõtlevad, et on täiesti okei teha tapmisähvardusi avaliku elu tegelastele sotsiaalmeedias, aga tegelikult ei ole. Seal peab olema joon tõmmatud sellise käitumise vahele, eriti kui ka perekonnaliikmed on üks sihtmärkidest."