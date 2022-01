Nicolas Cage ja tema kolmkümmend aastat noorem abikaasa saavad esimese ühise lapse

Ehkki varasematest kooseludest on Nicolas Cage isa 16aastasele Kal-Elile ja 31aastasele Westonile, on näitleja nüüd taas otsustanud saada ka kolmanda lapse. Tegemist on paari esimese ühise järglasega.

"Tulevased vanemad on elevil," kommenteerib näitleja esindaja väljaandele. Cage sõlmis ametliku liidu oma praeguse naise Rikoga möödunud aasta 16. veebruaril Las Vegases. Abielutseremoonia oli tagasihoidlik, võiks öelda, et isegi intiimne. Abiellumise kuupäevaks sai Cage'i varalahkunud isa sünnipäev.

"See vastab tõele ning me oleme väga õnnelikud," ütles Cage tookord People'ile oma avalduses. Paar kohtus teineteisega Jaapanis ühiste tuttavate kaudu. Tutvumine toimus ajal, kui toimusid filmi "Prisoners of the Ghostland" võtted.