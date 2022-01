Glamuurist asi kaugel: supermodell Cindy Crawford jäi valgusfoori taga piinlikku olukorda

The Suni valduses olevatelt piltidelt on näha, kuidas Cindy Crawford istub oma autos rooli taga ja ootab nina nokkides, et tuli fooris muutuks. Pildi tegemise ajal oli ta Santa Monicas, Californias.

Crawford, keda loetakse üheks esimeseks supermodelliks koos Linda Evangelista, Christy Turlingtoni, Naomi Campbelli, Helena Christenseni, Claudia Schifferi ning Elle Macphersoniga, ei jätnud tol hetkel endast väga glamuurset muljet, kuid alati ei saagi särav olla.

Vaata pilte SIIT.

Eelmisel aastal tunnistas Crawford, et teda pahandas väga, et ei saanud süüa kunagi seda, mida soovis, ning teda häiris, et Kate Moss sai süüa hamburgerit ja friikartuleid ja suitsetada, ilma, et see tema välimust mõjutaks.

Ta ütles: "Kui sa oled noor, siis sul on ilu ning nooruse jõud, aga sa oled endaga väga karm ja ei ole sisemise minaga tööd teinud. Vanemaks saades mõistad sa, kes sa oled, aga siis mõtled, et sa ei ole enam see, kes varem. Äkki ongi ebakindlused ja vead need, mis teevad meist inimesed. Mulle ei meeldi sõna dieet, aga mulle meeldib tervislikult süüa."

Cindy Crawford on abielus ärimehe Rande Gerberiga ning neil on koos kaks last: Presley ja Kaia, kellest viimane on samuti modell.