Avaldus Bruce Willise märulifilm koos Johann Urbiga: seda oli lõbus filmida!

Näitleja ja modell Johann Urbi uus filmiprojekt on vägev, sest filmis "American Siege" teeb ta kaasa Bruce Willise kõrval. Süžee kohaselt mängib Bruce Willis endist New Yorgi politseinikku, kes on nüüd Georgia osariigi väikelinna šerif, kelle ülesanne on vastu astuda kambale pättidele, kes on jõuka arsti pantvangi võtnud.