Suri Hollywoodi legend Sidney Poitier

Sidney Poitier oli tõeline teerajaga mustanahalistele näitlejatele Hollywoodis , ka austatud diplomaat ja humanitaar. Ta võitis parima meespeaosatäitja Oscari 1963. aastal rolli eest filmis "Lilies of the Field", vahendas BBC.

Poitier sündis Miamis, kuid kasvas üles Bahama tomatifarmis ja kolis 16-aastasena New Yorki. Ta oli lühikest aega armees ja tegi mitmeid juhutöid, samal ajal näitlejakursustel käies. Seda kõike selleks, et hiljem saada legendiks nii suurel ekraanil kui laval.

Tema 1958. aasta rollisooritus filmis "The Defiant Ones" teenis talle esimese Oscari nominatsiooni, mis oli jube iseenesest suur saavutus mustanahalise jaoks tollases keskkonnas.

Poitier oli suur staar ajal, kui USAs valitses rassiline segregatsioon. Tema teiste suurte rollide hulka kuuluvad "A Patch of Blue", "The Blackboard Jungle" ja "A Raisin in the Sun".