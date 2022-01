Kristi Loigo: ema on lapsel ainult üks ehk „Kodutunde“ ema olen ka ainult mina

"Minu sisetunne ütleb ning ka kajakad laksutavad ja räägivad, kes seal taga on. Aga ma jätaksin selle täna ütlemata, sest see oleks nagu süüdistus. Vahel on nii, et röövitakse ka ideid, aga keegi ei ole sinu loodud asja suuteline tegema nii nagu sina seda teed, sest see idee tuleb sinu seest. Ema on lapsel ainult üks ehk „Kodutunde“ ema olen ka ainult mina. Kordan veelkord, et mind ei ole isegi üle kuulatud, mul ei ole ühtegi läbiotsimist olnud," räägib Loigo.