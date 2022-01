Põnev üleskutse! Alika Milova kutsub toetama pisikeste superstaaride sündi

Heategevusklipis kutsub Alika meid kõiki toetama pisikeste beebide ehk tuleviku superstaaride sündi. „Aita alustada elu!“ eesmärk on toetada sünnitusosakondi üle Eesti, et sünniks palju terveid ja õnneikke lapsi.

TV3 tunneb rõõmu, et lisaks imelisele muusikalisele andele on Alikal ka suur süda ning valmisolek heategevusse panustada. Alika soojusest ja südameheaduses annab tunnistust ka fakt, et noore naise süles istuv armas pisitüdruk tunneb end suurepäraselt, olles rahulik ja nautides mõnuga superstaari seltsi. Klippi näeb tele-eetris TV3 heategevusliku liikumise „Rõõm aidata!“ raames.